Главный судебный пристав Пермского края арестован за взятки в особо крупном размере

Громкий коррупционный скандал в Прикамье. Там за взятки в особо крупном размере арестован главный судебный пристав Пермского края. По делу проходят два фигуранта: Игорь Кожевников и его коллега Александра Марданова — бывший начальник межрайонного отдела судебных приставов. Ее арестовали раньше.

По версии следствия они неоднократно получали взятки за то, что, используя свои служебные полномочия, помогали бизнесменам обналичивать денежные средства. Их выводили в теневой сектор через исполнительные производства. Кожевникову и Мардановой грозит до 12-ти лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу.