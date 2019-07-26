Главный судебный пристав Пермского края арестован за взятки в особо крупном размере

, 20:59 Эфирная новость 36

По версии следствия, Игорь Кожевников и его коллега Александра Марданова помогали бизнесменам обналичивать денежные средства.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Громкий коррупционный скандал в Прикамье. Там за взятки в особо крупном размере арестован главный судебный пристав Пермского края. По делу проходят два фигуранта: Игорь Кожевников и его коллега Александра Марданова — бывший начальник межрайонного отдела судебных приставов. Ее арестовали раньше.

По версии следствия они неоднократно получали взятки за то, что, используя свои служебные полномочия, помогали бизнесменам обналичивать денежные средства. Их выводили в теневой сектор через исполнительные производства. Кожевникову и Мардановой грозит до 12-ти лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу.

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