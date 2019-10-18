  1. Пятый канал
  4. Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

, 2:38 Эфирная новость 14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Stefan Rousseau, 5-tv.ru

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о достижении нового соглашения по Brexit. Переговоры начались еще при Терезе Мэй, и по сути, поставили крест на ее политической карьере, а вот Джонсону договориться с Европой удалось.

Брюссель уже подтвердил наличие новой сделки, которую одобрили лидеры Евросоюза. Переговоры шли двое суток подряд. В итоге — согласован протокол на 100 страниц. Он касается Ирландии и Северной Ирландии, его приложат к 500-страничному соглашению по Brexit.

«Это отличная сделка для нашей страны, для Великобритании. Надеюсь, что от нее будет польза и для наших друзей из Евросоюза. Мы выйдем из состава ЕС как Соединенное Королевство, сообща — Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Это означает, что мы будет определять наше будущее вместе. Теперь мы будем самостоятельно распоряжаться нашими деньгами, нашими границами, нашими законами и нашей торговлей с другими странами», — сказал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Впрочем, ставить точку рано. Последнее слово за британским парламентом, который тоже должен одобрить сделку. Голосование назначено на субботу.

К слову, депутаты трижды отвергали соглашения предшественницы Джонсона. Но если на этот раз все пройдет гладко, официальный «развод» между Великобританией и ЕС может быть оформлен уже 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Последние новости

2:38
Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
2:22
«Ай-ай-ай!» Фанаты пожурили Бьянку за фото с мужчинами в трусах
2:06
Путин провел тренировку сил и средств стратегического сдерживания в рамках учений «Гром-2019»
1:39
Видео: Елена Перминова показала, как добивается идеальной упругости ягодиц
1:15
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян
0:47
Легендарный Пласидо Доминго исполнил Besame Mucho и «Подмосковные вечера» в Москве

Сейчас читают

«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев