Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о достижении нового соглашения по Brexit. Переговоры начались еще при Терезе Мэй, и по сути, поставили крест на ее политической карьере, а вот Джонсону договориться с Европой удалось.

Брюссель уже подтвердил наличие новой сделки, которую одобрили лидеры Евросоюза. Переговоры шли двое суток подряд. В итоге — согласован протокол на 100 страниц. Он касается Ирландии и Северной Ирландии, его приложат к 500-страничному соглашению по Brexit.

«Это отличная сделка для нашей страны, для Великобритании. Надеюсь, что от нее будет польза и для наших друзей из Евросоюза. Мы выйдем из состава ЕС как Соединенное Королевство, сообща — Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Это означает, что мы будет определять наше будущее вместе. Теперь мы будем самостоятельно распоряжаться нашими деньгами, нашими границами, нашими законами и нашей торговлей с другими странами», — сказал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Впрочем, ставить точку рано. Последнее слово за британским парламентом, который тоже должен одобрить сделку. Голосование назначено на субботу.

К слову, депутаты трижды отвергали соглашения предшественницы Джонсона. Но если на этот раз все пройдет гладко, официальный «развод» между Великобританией и ЕС может быть оформлен уже 1 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit.