Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Брюссель и Лондон смогли договориться об условиях Brexit, таким образом у Британии появился шанс покинуть Евросоюз в последний день октября.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал достигнутое соглашение справедливым и сбалансированным. Перед журналистами он появился в приподнятом настроении.

Британский парламент соберется на голосование в эту субботу. А сегодня депутаты Палаты общин наделили себя правом вносить поправки в документ, который и так был значительно переработан. В частности, по словам главы Еврокомиссии Юнкера, после переговоров, которые длились двое суток, есть договоренности и по спорным вопросам — дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации. Сделку также должен одобрить Европейский совет, то есть нужны подписи лидеров всех стран Евросоюза. Что и было достигнуто чуть позже — саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Джонсон пригрозил парламенту Британии перевыборами за попытку срыва Brexit.