«Страшно становится»: Федункив в костюме Пеннивайза из «Оно» напугала фанатов

Звезда Comedy Woman Марина Федункив в очередной раз удивила поклонников своей публикацией в Instagram. Артистка выложила забавное фото, на котором запечатлена в гримерке в костюме одного из главных антагонистов фильма ужасов «Оно» — Пеннивайза.

Под постом знаменитость оставила шутливую подпись.

«Когда уже все хайпанули на Джокере, а у тебя очень медленный интернет», — иронично отметила Федункив под публикацией.

Instagram @marina_phedunkiv

Однако большую часть фанатов ее пост не рассмешил, а напугал. Многие отметили, что, увидев Марину в таком неоднозначном наряде, испытали страх и ужас. Некоторые в шутливой форме поинтересовались, все ли в порядке у артистки с психикой. Другие, в свою очередь, предположили, что Пеннивайз — новый сценический образ звезды, и принялись гадать, в каком проекте она сейчас принимает участие.

«Марин, что-то мне страшно становится, Пеннивайз, все дела».

«А это случайно ли не образ к номеру в Comedy Woman?»

«Я подумала, что мать Коляна нарядилась, чтобы банк ограбить».

«Все с психикой в порядке?»

«Аж страшно», — делились мыслями фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Федункив смутила поклонников «блестящим халатом».