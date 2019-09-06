Звезда Comedy Woman Марина Федункив подверглась критике подписчиков в Instagram за то, что выложила в соцсеть снимок в новом концертном образе, который якобы напоминает «халат в стиле Леонтьева». Сама же артистка в подписи к фотографии шутливо отметила, что «спешит на премьеру нового сезона женского шоу».
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«Ни стыда, ни совести!» — добавила она.
«Это Валерий Леонтьев?» — съязвил один из пользователей.
«Да, халат точно его», — «подтвердил» другой.
«Лобода для взрослых», — не сдержался еще один юзер.
«Смотрю на фото, а в голове песня Леонтьева „Я одинокий бродяга любви Казанова“», — развил тему очередной подписчик.
«Ну вы, конечно, и приколистка», — посмеялся поклонник.
Федункив на язвительные комментарии пользователей пока ничего не ответила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда Comedy Woman встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке.