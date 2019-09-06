  1. Пятый канал
  4. «Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

, 5:03 Фото 476

Подписчики звезды Comedy Woman в Instagram высмеяли ее новый концертный образ.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @marina_phedunkiv

Звезда Comedy Woman Марина Федункив подверглась критике подписчиков в Instagram за то, что выложила в соцсеть снимок в новом концертном образе, который якобы напоминает «халат в стиле Леонтьева». Сама же артистка в подписи к фотографии шутливо отметила, что «спешит на премьеру нового сезона женского шоу».

«Ужасно!» Флешмоб американских оголившихся моделей возмутил юзеров Instagram

Instagram @marina_phedunkiv

«Ни стыда, ни совести!» — добавила она.

«Это Валерий Леонтьев?» — съязвил один из пользователей.

«Да, халат точно его», — «подтвердил» другой.

«Лобода для взрослых», — не сдержался еще один юзер.

«Смотрю на фото, а в голове песня Леонтьева „Я одинокий бродяга любви Казанова“», — развил тему очередной подписчик.

«Ну вы, конечно, и приколистка», — посмеялся поклонник.

Федункив на язвительные комментарии пользователей пока ничего не ответила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда Comedy Woman встретила 48-летие в шикарном платье и с пистолетом в руке.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +11°
66.05
-0.45 72.88
-0.18
Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!

Последние новости

6:21
«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото
6:21
Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ
6:09
Обновленная экспозиция Музея блокады откроется в Петербурге
5:43
Латвийская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
5:22
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Британии и Ирландии
5:03
«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 6 сентября: Козероги, не слушайте завистливых дураков!
«Это Валерий Леонтьев?» Федункив смутила поклонников «блестящим халатом» — фото
«Какие ножки!» Глюкоза похвасталась стройной фигурой на отдыхе — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги