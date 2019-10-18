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  4. Видео: Пассажиры в Мирном выходят из самолета, выкатившегося за пределы ВПП

Видео: Пассажиры в Мирном выходят из самолета, выкатившегося за пределы ВПП

, 5:19 Видео 37

Все, кто находился на борту авиалайнера, доставлены в пункт назначения.

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Фото, видео: ТАСС/Белоусов Виталий, ВКонтакте @irkdtp

Кадры, на которых видно, как пассажиры самолета АН-148 авиакомпании «Ангора», следовавшего рейсом Иркутск — Мирный, выходят из авиалайнера появились в сети.

Ранее стало известно, что воздушное судно при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту на десять метров. В момент происшествия на борту самолета находился 61 пассажир и пять членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Воздушная гавань в городе Мирный закрыта до 11 часов местного времени. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт по выживанию рассказал, как спасти жизнь в авиакатастрофе.

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