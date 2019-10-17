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Эксперт по выживанию рассказал, как спасти жизнь в авиакатастрофе

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Шансы на выживание в критической ситуации на борту самолета можно на порядок увеличить во время покупки авиабилетов.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Трагическое приземление самолета «Аэрофлота» в московском «Шереметьево» 5 мая 2019 года, в результате которого скончался 41 человек, вызвало настороженное отношение россиян к авиаперелетам. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, как можно спасти свою жизнь в экстренной ситуации, находясь на борту лайнера, пишет НСН.

По словам специалиста, безопасностью в самолете нужно обеспокоиться еще на стадии покупки билета на рейс. Таким образом, можно заблаговременно выбрать себе наиболее подходящее для быстрой эвакуации место на борту.

«Идеальное место в самолете — то, что расположено как можно ближе к аварийному выходу. И сидеть возле прохода, а не иллюминатора, чтобы не пришлось перескакивать через поврежденных людей», — сообщил эксперт по выживанию.

По словам Эдуарда Халилова, в профессиональном сообществе существует «правило пяти рядов». Пассажиры, занимающие места на таких рядах, расположенных ближе других к аварийным выходам, по статистике, имеют больше шансов на выживание, чем остальные. Также эксперт заявил — самым безопасным местом в самолете является его хвостовая часть: при катастрофе он чаще всего остается невредимым, и в нем нет топлива, что исключает опасность возгорания и взрыва.

По мнению специалиста по вопросам выживания, самыми опасными отрезками времени при нахождении на борту авиалайнера считаются моменты посадки и взлета самолета. Пассажиры должны надеть обувь и держать документы и ценные вещи при себе, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не бросаться искать по полкам нужные предметы, а спасть свою жизнь.

Планируя полет на самолете и беспокоясь о собственной безопасности, не стоит забывать, что шанс погибнуть в авиакатастрофе в 60 раз меньше, чем во время обычной поездки на машине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство жертв ЧП с самолетом в «Шереметьево» погибли от дыма и огня.

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