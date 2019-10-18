Как помочь бездомным животным пережить зиму придумали в правительстве

В правительстве намерены отменить существующие запрет держать подвалы в многоквартиных домах наглухо закрытыми.

В 90-е такая мера была необходимостью из-за угрозы терактов. Сейчас замурованные годами подвальные помещения стали приносить больше проблем, чем пользы.

Общественница Марина Шпринг обрисовывает масштаб трагедии, буквально вчера она стала собирать проблемные адреса в своем районе. В первый же день поступило 40 заявок и все на сырость в подвалах. Если сухие подвалы по душе всем, то вот кошки в них нравятся далеко не каждому.

В этом убедился и наш корреспондент Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России подвалы многоэтажек откроют для бездомных животных.