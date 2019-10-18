Страшная авария произошла на юго-западе Петербурга, есть жертвы

Страшное ДТП произошло на юго-западе Петербурга рано утром 18 октября. Как стало известно 5-tv.ru, один человек погиб, еще трое — находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Авария произошла на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта. По словам очевидцев, там столкнулись два легковых автомобиля. Также сообщается, что один из водителей предположительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Что стало причиной ЧП в настоящий момент неизвестно.

На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве.