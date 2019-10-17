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  4. Три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

, 3:16 Эксклюзивное видео 32

Одна из девушек пока не может ходить, у другой «болит голова».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Три гражданки Словакии пострадали в ДТП с участием такси и Porsche вечером в среду, 16 октября, на юго-западе столицы.

Девушки, которые учатся в Государственном Институте русского языка имени Александра Пушкина, возвращались с просмотра хоккейного матча Динамо — ЦСКА в автомобиле перевозчика, когда неожиданно на большой скорости в них врезалась элитная иномарка Porsche.

Водитель и три иностранки были госпитализированы. В результате одна из девушек пока «не может двигаться», а у второй «болит голова», третья отпущена из больницы. Они приехали на учебу в Россию лишь три недели назад.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Как сообщал 5-tv.ru, после вскоре после столкновения к месту ДТП приехала другая элитная иномарка — Ferrari. Ее водитель забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП, но затем вернул гаджет.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент этого жесткого столкновения Porsche и такси, зафиксированный камерой уличного наблюдения.

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