Три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Три гражданки Словакии пострадали в ДТП с участием такси и Porsche вечером в среду, 16 октября, на юго-западе столицы.

Девушки, которые учатся в Государственном Институте русского языка имени Александра Пушкина, возвращались с просмотра хоккейного матча Динамо — ЦСКА в автомобиле перевозчика, когда неожиданно на большой скорости в них врезалась элитная иномарка Porsche.

Водитель и три иностранки были госпитализированы. В результате одна из девушек пока «не может двигаться», а у второй «болит голова», третья отпущена из больницы. Они приехали на учебу в Россию лишь три недели назад.

Авария с участием Porsche и такси произошла 16 октября вечером на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Как сообщал 5-tv.ru, после вскоре после столкновения к месту ДТП приехала другая элитная иномарка — Ferrari. Ее водитель забрал телефон у журналиста РЕН ТВ, который работал в тот момент на месте ЧП, но затем вернул гаджет.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент этого жесткого столкновения Porsche и такси, зафиксированный камерой уличного наблюдения.