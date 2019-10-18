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  4. Момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

Момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

, 8:44 Видео 89

Жуткое столкновение машин зафиксировали камеры наблюдения.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 78.ru

Момент столкновения двух легковых автомобилей на юго-западе Петербурга попал в объектив камеры наблюдения. Оно оказалось в распоряжении 78.ru. Страшное ДТП произошло ранним утром 18 октября.

На записи видно, что автомобиль марки Ford на большой скорости выезжает на пересечение Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Иномарка пронеслась на красный сигнал светофора и буквально влетела в проезжавшую перекресток отечественную машину Lada.

5-tv.ru

В результате происшествия одна из пассажирок автомобиля Lada — 59-летняя женщина — скончалась на месте ДТП. 67-летний водитель и 22-летний пассажир этой же машины получили тяжелые травмы. Водитель иномарки 1994 года рождения также серьезно пострадал при столкновении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области.

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