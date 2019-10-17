Три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области

Страшная авария унесла жизни троих человек в Свердловской области 17 октября. Трагедия произошла на трассе «Екатеринбург — Тюмень».

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, еще один — получил ранения. От госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

На участе автодороги «Р-351 Екатеринбург — Тюмень» организовано реверсивное движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авария с участием такси и автомобиля Porsche произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Москве. Все пострадавшие — пассажиры такси, среди них — три гражданки Словакии.