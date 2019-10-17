  1. Пятый канал
  4. Три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области

Три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области

, 8:31 20

ДТП произошло на 193 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень».

Фото: www.globallookpress.com

Страшная авария унесла жизни троих человек в Свердловской области 17 октября. Трагедия произошла на трассе «Екатеринбург — Тюмень».

Как стало известно 5-tv.ru, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, еще один — получил ранения. От госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

На участе автодороги «Р-351 Екатеринбург — Тюмень» организовано реверсивное движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авария с участием такси и автомобиля Porsche произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Москве. Все пострадавшие — пассажиры такси, среди них — три гражданки Словакии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

8:36
Кайли Дженнер вывезла малышей на тыквенную ферму для подготовки к Хэллоуину
8:31
Три человека погибли в страшной аварии в Свердловской области
8:24
Почему Тимати назвал сына таким необычным именем?
8:12
Банки начнут оказывать россиянам госуслуги вместо МФЦ
8:03
«Яблочко от яблони»: Папарацци засняли, как Шейк строит забавные рожицы дочке
7:55
Певица Наргиз об отношениях с Максом Фадеевым: «Была в тюрьме»

Сейчас читают

Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»
«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев