В Каталонии началась всеобщая забастовка

Ситуация в Барселоне этой ночью накалилась до предела. В столицу стягиваются дополнительные колонны демонстрантов, на улицах возводятся новые баррикады, протестующие громят кафе и магазины. Растет число пострадавших в результате протестов — ранены сотни человек. Практически остановлена туристическая жизнь города. Сегодня в республике объявлена всеобщая забастовка.

Мятежная Каталония не утихает: поджоги, баррикады, сопротивление полиции. Самое пекло протестов. Сило правопорядка, напротив протестующие, они все ближе. Начинаются ожесточенные уличные бои. А ведь все опять начиналось как мирная демонстрация — пусть и многотысячная. Леворадикальное движение «в защиту республики» предложило игру такую: всем прийти в удобной одежде, с мячиками. Но с наступлением темноты в руках протестующих оказались другие «снаряды» и отнюдь не спортивные: палки, фейерверки, камни, бутылки и самодельные бомбочки. Полиция то и дело направляет в толпу свои машины, чтобы одним махом разогнать как можно больше протестующих. Растет число не просто пострадавших, а тяжело раненых.

Подробности в видеосюжете Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туроператоры отменяют экскурсии в Барселону из-за протестов.