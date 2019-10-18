  1. Пятый канал
  4. В Каталонии началась всеобщая забастовка

В Каталонии началась всеобщая забастовка

, 14:08 Эфирная новость 43

Протесты по всей Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом о независимости в 2017 году, признанным незаконным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Хавьер Луэнго; 5-tv.ru

Ситуация в Барселоне этой ночью накалилась до предела. В столицу стягиваются дополнительные колонны демонстрантов, на улицах возводятся новые баррикады, протестующие громят кафе и магазины. Растет число пострадавших в результате протестов — ранены сотни человек. Практически остановлена туристическая жизнь города. Сегодня в республике объявлена всеобщая забастовка.

Мятежная Каталония не утихает: поджоги, баррикады, сопротивление полиции. Самое пекло протестов. Сило правопорядка, напротив протестующие, они все ближе. Начинаются ожесточенные уличные бои. А ведь все опять начиналось как мирная демонстрация — пусть и многотысячная. Леворадикальное движение «в защиту республики» предложило игру такую: всем прийти в удобной одежде, с мячиками. Но с наступлением темноты в руках протестующих оказались другие «снаряды» и отнюдь не спортивные: палки, фейерверки, камни, бутылки и самодельные бомбочки. Полиция то и дело направляет в толпу свои машины, чтобы одним махом разогнать как можно больше протестующих. Растет число не просто пострадавших, а тяжело раненых.

Подробности в видеосюжете Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туроператоры отменяют экскурсии в Барселону из-за протестов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

14:55
«11 лет колонии»: экс-главе Коми Гайзеру приговор оставили в силе
14:52
Порноактриса рассказала о самой тяжелой сцене в ее карьере
14:35
National Interest назвал российскую подлодку оружием Судного дня
14:29
«Мурашки по коже!» Мама Тимати показала интимные кадры с родов Решетовой
14:08
В Каталонии началась всеобщая забастовка
13:52
«Здесь опасно и весело»: Агния Кузнецова рассказала поклонникам, что она любит

Сейчас читают

Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев