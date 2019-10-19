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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

, 17:00 Эксклюзивное интервью 318

Грядущая неделя характерна перепадами настроения и непоследовательными поступками — особенно чуткие представители всех знаков зодиака ощутят это сильнее остальных.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Энергии предстоящей недели добавят всем знакам зодиака непоследовательности в поведении, а также будут создавать перепады в настроении. В то же время неделя позволит тонко прочувствовать красоту, романтику и поэзию. Все люди, склонные к таким переживаниям, будут чувствовать их особенно сильно.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет справиться со сложной атмосферой недели.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается непростой период. На следующей неделе вам следует избегать конфликтов, бытовых травм и даже физических столкновений. Соблюдайте осторожность при работе с инструментами и механизмами. Поможет спорт — желательно умеренный. Помните о том, что и в спортивном зале тоже не стоит забывать об осторожности.

Телец — гороскоп на неделю

В жизнь Тельцов на следующей неделе планеты будут вмешиваться мало, многое будет зависеть от ваших собственных решений и устремлений. Вам будет особенно хорошо удаваться практическая деятельность, приносящая ощутимые результаты. Кроме этого, возможны ссоры с окружающими вас женщинами.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит положительная неделя, которая принесет немало энергии, сил и уверенности в себе. Вы будете действовать эффективно и азартно. В целом неделя благоприятствует тому, чтобы достигать успехов и добиваться первенства в чем-либо.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит непростая неделя. Возможны обиды и конфликты, в которых сложно будет определить, кто виноват. В любом случае, постарайтесь не дать обидам поселиться у вас глубоко внутри. Даже если они в какой-то момент возникли, учитесь отпускать их легко и быстро.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на предстоящей неделе будут хорошо удаваться дела, требующие активности и энергичности. В то же время вам может не хватать такта, уступчивости, умения находить компромисс. Все это может привести к тому, что вы будете успешны в делах и достижениях, но можете испытать сложности в личной жизни. Вероятно, на следующей неделе действительно лучше будет уделить больше внимания работе.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя, полная мягких чувств, приносящих удовлетворение. Возможно, на вас нападет необычная сентиментальность, желание любоваться природой или чем-то прекрасным, захочется уделить больше внимания близким людям. Так и поступите!

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет очень энергичной. Вас как будто подменили! Необычные для вас решимость и повышенное количество энергии толкают вас на необдуманные поступки. В то же время вы можете решить вопросы, которые давно откладывали. В любой дискуссии вам удастся отстоять свои позиции. А если потребуется какое-то действие, то вы выполните его легко и успешно. На предстоящей неделе не откладывайте дела и действуйте, не сомневаясь.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя обещает обилие эмоций. Иногда у вас может портиться настроение из-за мелочей, а в другие моменты вы остро ощутите красоту окружающего мира и людей. Хорошо будет заняться творчеством или посвятить время общению с любимыми людьми. Если у вас сейчас нет пары, то возможна встреча с будущей любовью.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит очень позитивная неделя. Вы энергичны и активны, и это помогает вам реализовывать ваши далеко идущие планы. Ваше общее комфортное состояние и положительные эмоции помогают сгладить возможное недовольство окружающих от такой экспансии.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоящая неделя обещает непростые ситуации: конфликты, неувязки на работе, возможны неудачи в интимной жизни. В то же время, вам следует обратить внимание на окружающую красоту, любовь, которая существует между людьми, произведения искусства, и, возможно, на гастрономические изыски. Все это значительно сгладит ситуацию и улучшит ваше настроение.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на предстоящей неделе будут особенно энергичны. Вы можете вступать в споры и дебаты, в большинстве из которых одержите победу. Неделя хороша для того, чтобы убедить окружающих в эффективности ваших мыслей и идей, а также для того, чтобы активно воплощать эти идеи или изобретения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит позитивная неделя. Вы окунетесь в мир чувств и переживаний, причем они будут в основном положительными. Неделя принесет вам вдохновение, желание творить и наслаждаться чужим творчеством, ощущение красоты и гармонии. Воспользуйтесь этим временем, чтобы сполна излить свою любовь на окружающих, прочувствовать красоту окружающего мира и человеческих отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех знаках зодиака, которые подвержены болезнями больше других.

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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

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