Тело ребенка спрятали под полом: мать и сын истязали пятерых детей

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 58 0

Вместо заботы и безопасности — изнурительные нагрузки, унижения и боль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков/ Telegram/ Следком 64/ su_skr64; 5-tv.ru

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В Саратовской области женщина убила ребенка и спрятала его под полом

В Саратовской области завершили расследование дела в отношении 54-летней жительницы Балаково и ее 36-летнего сына. Женщину обвиняют в убийстве усыновленного малолетнего ребенка, тело которого она спрятала под полом нежилого строения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России в Telegram-канале.

С 2008 по 2025 год обвиняемая оформила опеку над пятью детьми. Сначала семья жила в Хвалынском районе, затем переехала в Балаково.

Насилие под видом воспитания

Следствие установило, что с 2021 по 2025 год женщина и ее сын систематически подвергали несовершеннолетних физическому и психологическому насилию.

Под предлогом воспитания детей заставляли выполнять изнурительные физические нагрузки. Мужчина и женщина также унижали их достоинство, причиняя боль и психические страдания.

Также злоумышленница совершила действия, приведшие к гибели одного из детей. Затем она захоронила тело под полом нежилого строения, чтобы скрыть произошедшее.

Выплаты после смерти ребенка

О гибели малолетнего обвиняемая не сообщила. С июня 2020 года по май 2025 года она продолжала получать предназначенные законному представителю социальные выплаты. Общая сумма превысила 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, с апреля 2019 года по август 2023 года она передала сотруднице органа опеки и попечительства в общей сложности 95 тысяч рублей. Взятка предназначалась за то, чтобы она закрывала глаза на нарушение прав детей.

Дело сотрудницы опеки рассмотрели отдельно. Ее уже приговорили к лишению свободы.

Женщине и ее сыну в зависимости от роли каждого вменяют убийство малолетнего, истязание несовершеннолетних, мошенничество при получении выплат и дачу взятки.

Обвинительное заключение утверждено, дело в ближайшее время направят в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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