«Мошенники часто допускают ошибки»: как распознать поддельную квитанцию ЖКХ

В поддельных квитанциях ЖКХ мошенники часто указывают некорректные данные

Ошибки в личных данных на квитанции ЖКХ — признак того, что документ поддельный. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что поддельную бумагу от настоящей можно отличить по нескольким признакам. В первую очередь необходимо проверять личные данные: имя, фамилию и отчество. Также должны быть корректно указаны реквизиты плательщика. Код должен совпадать с предыдущими квитанциями. Мошенники, по словам Колунова, часто допускают тут ошибки или вписывают чужие данные.

«Банковские реквизиты — важнейшая часть. Если реквизиты в получателе платежа или зашитые в QR-код отличаются от привычных, это признак мошенничества. Более того, при сканировании QR-кода в банковском приложении получателем средств должна быть официальная организация, а не стороннее юрлицо или физическое лицо», — уточнил зампред.

Также нужно проверить точность указанной площади квартиры и ее адрес. Кроме того, необходимо обращать внимание на название управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО). Их тоже нужно сверять с предыдущими квитанциями. В фальсифицированных документах часто указывают неизвестные компании, индивидуальных предпринимателей или даже физических лиц, предупредил Колунов.

Он также добавил, что если бумага вызывает сомнения в подлинности, то необходимо обратиться напрямую в обслуживающую компанию или РСО. У таких организаций всегда работает горячая линия, на которую можно позвонить и узнать все о ваших начислениях с точностью до копейки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники стали использовать поддельные квитанции в своих преступных схемах. Жертвам приходят платежные документы с несуществующими долгами за воду, тепло и другие услуги, а также штрафы ГИБДД или налоги.

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