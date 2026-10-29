Президент Венесуэлы Родригес потребовала от Великобритании вернуть золотой запас

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Оправданий для удержания драгоценного металла больше нет.

Когда Великобритания вернет Венесуэле золотой запас

Фото: www.globallookpress.com/Venezuela'S Presidency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес потребовала от Великобритании вернуть республике ее золотой запас. Соответствующее заявление она сделала на заседании совета министров в эфире государственного канала VTV.

«Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам», — заявила политик.

Также Родригес поручила МИД Венесуэлы и прокуратуре активно проработать процедуру возвращения золота в страну. Отказываться от своих планов она не намерена.

По словам венесуэльского лидера, ее страна годами страдала от неоправданных задержек возвращения золотого запаса. Венесуэле нужен драгоценный металл — золото входит в резерв Центрального банка страны.

Ранее в сентябре в Венесуэле прошел опрос об отношении к нефтяной сделке с США. По мнению жителей республики, больше выгоды она принесет Штатам, чем их стране. В итоге на Родригес легла непростая задача — справиться с негативной реакцией как правящих партий Венесуэлы, так и оппозиции. А тем временем уже 47% венесуэльцев не считают ее правление легитимным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Даже внешне изменился: здоровье президента Армении Хачатуряна ухудшилось
10:26
Жуткие звуки дома по ночам — не призраки: врач раскрыл неожиданную причину
10:19
«Бьет не по нам»: Захарова о реакции Пашиняна на доклад о выходе Армении из ЕАЭС
10:12
Путин: товарооборот России и Эфиопии превысил 1,3 миллиарда долларов
10:12
Нужно носить пса на руках: в США начали платить за выгул роботов-собак
10:11
«Первый раз так серьезно»: адвокат рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Потратил 28 миллионов долларов: Никас Сафронов отдаст шикарную квартиру-музей Москве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео