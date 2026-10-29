Лантратова вылетает с гуманитарной миссией в Алешки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Уполномоченного по правам человека в России сопровождают иностранные журналисты.

Яна Лантратова в Алешках

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетает с гуманитарной миссией в город Алешки Херсонской области. Об этом она сообщила журналистам у трапа самолета.

В этот населенный пункт она отправилась вместе с иностранными журналистами.

«С нами вместе летят журналисты, это прежде всего журналисты из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», — уточнила Лантратова.

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Алешках сложилась сложная ситуация. Чтобы ее решить, в городе введен режим тишины с 27 октября. Сообщений о его нарушении пока не поступало. Данный режим на этой территории продлится до 22:59 1 ноября.

Огонь в этом населенном пункте и рядом с ним прекратили для доставки продовольствия и медикаментов, а также безопасной эвакуации мирных жителей. Чтобы обеспечить все это, дороги, по которым будут передвигаться гуманитарные машины и транспорт с людьми, были разминированы.

И украинские, и российские группы, задействованные в операции, будут сопровождать представители независимой американской медиаорганизации. Им предстоит фиксировать работу с населением и соблюдение условий гуманитарного перемирия.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителей Алешек, желающих уехать на подконтрольную Украине территорию, отправят в Гомель самолетом Минобороны России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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