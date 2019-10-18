«Барби!» Шестилетнюю москвичку назвали самой красивой девочкой в мире

Зарубежные таблоиды Daily Mail и The Mirror назвали шестилетнюю жительницу Москвы Алину Якупову самым красивым ребенком в мире. В Instagram на малышку подписались уже более 30 тысяч пользователей. Мама юной красавицы не собирается останавливаться на достигнутом.

В модную индустрию Алина Якупова пришла благодаря своей родительнице еще в четыре года. Обладательница ангельского личика стала амбассадором таких модных брендов, как Monnalisa Kids, Gloria Jeans и Yudashkin Kids. Также девочка несколько раз появлялась на обложках детских глянцевых изданий. Аккаунт ребенка в соцсети ведет ее мама.

Instagram @alina_yakupova_official

Поклонники юной модели не скупятся на лестные комплименты малышке, восхваляя красоту любимицы в комментариях. Фанаты маленькой манекенщицы обожают кумира за ее непосредственность и потрясающие внешние данные.

«Красавица малышка!»

«Солнышко!»

«Особый шарм у ребенка! Барби!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Яны Рудковской прозвали в сети настоящей моделью.