Следствие просит суд арестовать двух офицеров московского ОВД «Драгомилово»

Следствие просит суд арестовать двух высокопоставленных офицеров полиции московского ОВД «Драгомилово». Их подозревают в покушении на мошенничество.

17 октября в Москве в момент получения от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. П о предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

В настоящее время материалы в отношении задержанных направлены в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности. Руководством столичного Главка назначена служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после задержания начальника ОМВД Москвы «Драгомилово» и его заместителя сотрудниками ФСБ проводятся обыски в УВД по ЗАО Москвы.