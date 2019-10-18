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Следствие просит суд арестовать двух офицеров московского ОВД «Драгомилово»

, 18:12 Видео 31

Высокопоставленных полицейских ОМВД «Драгомилово» подозревают в правонарушении коррупционного характера.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

Следствие просит суд арестовать двух высокопоставленных офицеров полиции московского ОВД «Драгомилово». Их подозревают в покушении на мошенничество.

17 октября в Москве в момент получения от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

В настоящее время материалы в отношении задержанных направлены в следственные органы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы и их привлечение к ответственности. Руководством столичного Главка назначена служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после задержания начальника ОМВД Москвы «Драгомилово» и его заместителя сотрудниками ФСБ проводятся обыски в УВД по ЗАО Москвы.

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