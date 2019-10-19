Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Рак, ослабьте вожжи. Это поможет вам преодолеть боль, которую сейчас испытываете. Водолей, иногда любящим людям и близким друзьям нужно отдохнуть друг от друга. Скорпион, вам пора развязать узел, который в сами и накрутили.
♈ Овен
Овен, во-первых, улыбнитесь! Это всегда злит недоброжелателей. Сегодня вас ждут разные приятности. Преграды, которые до этого были на вашем пути, исчезнут. Доверие к другим также сделает вас немного счастливее.
Космический совет: очистите разум.
♉ Телец
Это не всегда радуга и бабочки, не так ли? Иногда любовь ощущается как роза без лепестков, но со множеством шипов. Не позволяйте спорам и враждебности повлиять на вас. С сегодняшнего дня станьте предвестником мира и позитива. Изменения начинаются с вас, Телец.
Космический совет: займитесь любовью.
♊ Близнецы
Близнецы, иногда все разрешается само собой, но порой необходимо предпринять некоторые усилия к решению проблем. Не зацикливайтесь на этой неприятности, попробуйте взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Проведите день со своим лучшим другом или близким человеком.
Космический совет: наслаждайтесь жизнью.
♋ Рак
Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Проведите анализ своих желаний и потребностей. Процесс исцеления начнется только тогда, когда вы решите отпустить негативные эмоции. Отличным решением будет медитация.
Космический совет: исцеление начнется, когда вы будете готовы отпустить лишнее.
♌ Лев
Лев, хватит слушать других людей. Не закипайте, если к вам отнеслись недружелюбно. Скорее всего это их защитная реакция. Не бойтесь брать на себя ответственность в делах любовных. Ваш партнер оценит этот шаг и сделает вам приятный сюрприз в ответ.
Космический совет: будьте собой.
♍ Дева
Дева, снимите маски. Вы увидите, как к вам потянутся окружающие. Что обещает этот день? Много приключений. Знакомство с новыми людьми принесет массу положительных впечатлений. Расскажите им о том, что заботит вас в последнее время и существует большая вероятность, что вы услышите ценный совет в ответ.
Космический совет: откройте душу.
♎ Весы
Весы, что мешает вам быть счастливым и привлечь то, что вы заслуживаете. Задумайтесь, ведь зачастую вы сами создаете барьеры, которые мешают вам двигаться дальше. Страх того, что вы можете потерять ощущение радости, приводит к обратному эффекту.
Космический совет: не мешайте себе жить.
♏ Скорпион
Скорпионы, создайте пространство с любимым человеком для более глубокой близости. Для того, чтобы выйти на новый уровень, необходимо разобраться во всех деталях. Вселенная хочет, чтобы вы уже развязали узлы, которые так тщательно наматывали.
Космический совет: вам необходим релакс.
♐ Стрелец
Стрелец, не все, что блестит — золото. Кто-то из вас готовится к долгой поездке, это будет интересное приключение. Постарайтесь быть более терпимым. Счастье придет вместе с пониманием своих желаний и гармонией.
Космический совет: освободите место для любви.
♑ Козерог
Козерог, у вас начинается новый этап жизни. Он обещает стабильность, взаимоуважение и любовь. Вы сможете оценить его только тогда, когда по-настоящему полюбите себя. Относитесь проще ко многим вещам.
Космический совет: будьте проще.
♒ Водолей
Водолей, иногда любящим людям и близким друзьям нужно отдохнуть друг от друга. Тоска носит временный характер, а разлука укрепляет чувства. Остерегайтесь отдавать деньги в непроверенные руки, есть риск попасться на уловку мошенников.
Космический совет: разлука укрепляет чувства.
♊ Рыбы
Рыбы, отсеивайте негативные эмоции, которые поступают извне. Физическая активность — это надежный способ вывести плохие эмоции, а заодно и привести фигуру в порядок. Звучит как беспроигрышный вариант!
Космический совет: гоу в спортзал.
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