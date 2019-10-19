Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Рак, ослабьте вожжи. Это поможет вам преодолеть боль, которую сейчас испытываете. Водолей, иногда любящим людям и близким друзьям нужно отдохнуть друг от друга. Скорпион, вам пора развязать узел, который в сами и накрутили. ♈ Овен Овен, во-первых, улыбнитесь! Это всегда злит недоброжелателей. Сегодня вас ждут разные приятности. Преграды, которые до этого были на вашем пути, исчезнут. Доверие к другим также сделает вас немного счастливее. Космический совет: очистите разум.

♉ Телец

Это не всегда радуга и бабочки, не так ли? Иногда любовь ощущается как роза без лепестков, но со множеством шипов. Не позволяйте спорам и враждебности повлиять на вас. С сегодняшнего дня станьте предвестником мира и позитива. Изменения начинаются с вас, Телец.

Космический совет: займитесь любовью.

♊ Близнецы

Близнецы, иногда все разрешается само собой, но порой необходимо предпринять некоторые усилия к решению проблем. Не зацикливайтесь на этой неприятности, попробуйте взглянуть на ситуацию с другого ракурса. Проведите день со своим лучшим другом или близким человеком.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью.

♋ Рак

Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Проведите анализ своих желаний и потребностей. Процесс исцеления начнется только тогда, когда вы решите отпустить негативные эмоции. Отличным решением будет медитация.

Космический совет: исцеление начнется, когда вы будете готовы отпустить лишнее.