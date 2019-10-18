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Видео: Всероссийские сельские игры завершились грандиозным праздником

, 22:44 Видео 49

Школьники из Ленинградской области одержали победу на состязаниях.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, 5-tv.ru

Всероссийские сельские игры, прошедшие на территории Ленинградской области, завершились грандиозным праздником. Церемония награждения победителей и концерт состоялись в Доме культуры в Гатчине.

Соревнования проходили с 16 по 18 октября. В них приняли участие 504 юных спортсмена, объединенные в 19 школьных команд. Коллективы приехали из Перми, Великого Новгорода, Ямало-Ненецкого автономного округа, Архангельской и Псковской областей, а также Карелии.

Состязаться школьникам пришлось в стритболе, флорболе, бадминтоне, легкой атлетике и другим дисциплинам. По итогам соревнований школьники из Ленинградской области стали победителями в большинстве дисциплин.

Закрытие игр стало не менее зрелищным событием, чем сами соревнования. Выступления для зрителей приготовили художественные коллективы Гатчины. Концерт и церемония награждения завершились дискотекой.

Всероссийские сельские игры прошли в рамках проекта «Детский спорт». За время его реализации в Ленинградской области было отремонтировано почти пять тысяч сельских школьных спортзалов и оснащено около двух тысяч открытых спортплощадок.

В этом году финансирование направления будет продолжено — общий объем выделенных средств составляет почти полтора миллиарда рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 2020 году в Ленобласти пройдет российский этап престижной гонки DTM.

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