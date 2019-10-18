Кровь, бензин и мешки: Внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве

Жуткое убийство произошло в Печорском районе столицы Украины. В одной из квартир обнаружено расчлененное тело внука известного музыканта, автора романсов и оперетт Тельмана Гаджиева — Джавида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тревогу о пропаже 22-летнего парня забили соседи молодого человека. Из квартиры, где проживал юноша, шел неприятный запах. Полицейские взломали дверь и их глазам открылась ужасающая картина — на полу лежали фрагменты тела Гаджиева, также канистры с бензином, бензопила и мусорные мешки.

По версии следствия, злоумышленники решили избавиться от тела, однако не успели это сделать.

Среди подозреваемых — один из друзей Джавида. Молодого человека объявили в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что челябинскому депутату, подозреваемому в убийстве своей жены, продлили срок заключения.