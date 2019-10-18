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  4. Челябинскому депутату, подозреваемому в убийстве своей жены, продлили срок заключения

Челябинскому депутату, подозреваемому в убийстве своей жены, продлили срок заключения

, 15:25 26

Трагедия произошла в ночь на 21 августа, после того как супруга сообщила Зарипову, что хочет уйти к другому мужчине.

Фото: zato-lokomotivny.ru

Челябинскому депутату, подозреваемому в расстреле жены на глазах у своих детей, продлили срок содержания под стражей. Как сообщает URA.RU, Карталинский суд оставил депутата поселка Локомотивный Азата Зарипова в СИЗО до 21 января.

«Выглядел спокойным, похудел. Против продления срока не возражал», — цитирует издание очевидца судебного процесса.

51-летний Зарипов предположительно застрелил супругу из охотничьего ружья на глазах у детей в ночь на 21 августа. По словам местных жителей, подозреваемый в расправе над женой был образцовым главой семьи. Помимо законодательной деятельности в поселке Зарипов работал заведующим терапевтическим отделением в местной больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что челябинский депутат, подозреваемый в убийстве своей жены, до последнего пытался сохранить семью.

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