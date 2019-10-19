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  4. Обнаженная Волочкова залезла в купель и порассуждала о богатстве — видео

Обнаженная Волочкова залезла в купель и порассуждала о богатстве — видео

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В ледяной купели балерина прикрыла свои формы банными вениками.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала абсолютно обнаженной в купели, наполненной водой. Бюст балерина вынуждена была прикрывать двумя банными вениками. Новый ролик артистка посвятила размышлениям о богатстве.

«Мои искренние мысли из ледяной купели о том, что тянет вниз или поднимает ввысь…», — подписала пост знаменитость.

В видеоролике Анастасия Волочкова поведала о том, что никакие деньги и материальные блага не спасут человека от чувства полнейшей безнадежности, если у него нет жажды жизни. По словам танцовщицы, без «эйфории, куража и позитива» никто не может быть по-настоящему счастлив.

«Я так не люблю осень. И я как-то поведала об этом одному доброму человеку, который сказал: „Если тяжело в кармане, много денег, то любая погода прекрасна!“ Я позволю себе с этим не согласиться, потому что, если нет любви, радости и одержимости творчеством тяжелый карман не поможет, наоборот, потянет на дно безысходности», — высказалась звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова порадовала друга в день рождения ультра откровенным декольте.

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