Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором предстала абсолютно обнаженной в купели, наполненной водой. Бюст балерина вынуждена была прикрывать двумя банными вениками. Новый ролик артистка посвятила размышлениям о богатстве.

« Мои искренние мысли из ледяной купели о том, что тянет вниз или поднимает ввысь… », — подписала пост знаменитость.

В видеоролике Анастасия Волочкова поведала о том, что никакие деньги и материальные блага не спасут человека от чувства полнейшей безнадежности, если у него нет жажды жизни. По словам танцовщицы, без «эйфории, куража и позитива» никто не может быть по-настоящему счастлив.

«Я так не люблю осень. И я как-то поведала об этом одному доброму человеку, который сказал: „Если тяжело в кармане, много денег, то любая погода прекрасна!“ Я позволю себе с этим не согласиться, потому что, если нет любви, радости и одержимости творчеством тяжелый карман не поможет, наоборот, потянет на дно безысходности», — высказалась звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова порадовала друга в день рождения ультра откровенным декольте.