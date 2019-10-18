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  4. Волочкова порадовала друга в день рождения ультра откровенным декольте — видео

Волочкова порадовала друга в день рождения ультра откровенным декольте — видео

, 16:51 Видео 292

Балерина пришла на торжество в бальном платье, максимально подчеркнувшем достоинства ее фигуры.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова побывала на дне рождения приятеля в столичном фешенебельном ресторане паназиатской кухни. Балерина была рада повидаться на торжестве со старыми друзьями и опубликовала в Instagram множество фотографий и видео с праздничного мероприятия.

Изысканный и утонченный интерьер заведения идеально сочетался с образом, выбранным танцовщицей для радостного события. В голубом бальном платье с откровенным декольте и полушубком на плечах в качестве аксессуара артистка продефилировала по холлу дорогого ресторана, демонстрируя идеальную фигуру.

«Сегодня день рождения моего доброго друга. Мы дружим 20 лет… В ресторане „Турандот“ он собрал прекрасных гостей», — написала в одном из постов знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Наряд, праздничное настроение и вернувшаяся стройность Анастасии Волочковой, кажется, омолодили балерину на несколько десятков лет. Вот только восхищенных комплиментов от поклонников танцовщице не дано услышать — звезда в очередной раз закрыла комментарии от сообщений фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова снова угрожает подписчикам отключить комментарии в Instagram.

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