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  4. В Twitter футбольного клуба «Амкар» внезапно стали предлагать интимные услуги

В Twitter футбольного клуба «Амкар» внезапно стали предлагать интимные услуги

, 4:31 Фото 20

Всего было опубликовано семь постов с фотографиями девушек в пикантных позах.

Фото: Twitter @fc_amkar

Официальный аккаунт пермского футбольного клуба «Амкар» в Twitter неожиданно сменил название на TITS. После этого в нем появилось несколько постов эротического характера.

Первый пост с полуголой девушкой был опубликован 18 октября в 18:43. Седьмая, на данный момент последняя, запись аналогичного характера появилась в 19:22. Каждый пост сопровождался фотографией с красивой девушкой в пикантной позе. К картинкам были подобраны подходящие подписи.

«Устала я вас ждать, пошла в душ! Подглядеть за мной также можно по ссылке! Болею за Амкар!»

«Последуете потом за мной в бар? Я вам кое-что интересное расскажу»;

«Ребята! Уже готова выходить, пока еще в нижнем белье! Поддержите меня, перейдя по ссылочке ниже!» — гласили подписи.

Twitter @fc_amkar

Подписчики предположили, что страница «Амкара» в Twitter была взломана. Некоторые пошутили, что им нравится «ребрендинг».

6 декабря 2018 года футбольный клуб был признан банкротом и перестал существовать. Сейчас в Перми действует ФК «Звезда».

К слову об эротике в спорте, ранее 5-tv.ru публиковал материал о самых сексуальных российских болельщиц.

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