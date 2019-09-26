«Правда»: Илон Маск откликнулся на приглашение краснодарских бизнесменов

Основатель компаний Tesla и SpaceX откликнулся на настойчивые приглашения краснодарских бизнесменов принять участие в форуме «Дело за малым», который пройдет в столице Кубани 18–19 октября. Изобретатель по-русски прокомментировал в Twitter фото с обращенным к нему билбордом и ролик с песней на мелодию «Крылатых качелей».

«Язык хорошо подвешен», — написал Маск.

А на комментарий о том, что российские предприниматели все-таки сумели привлечь его внимание, снова по-русски ответил:

«Правда».

twitter @ elonmusk

Теперь интернет-сообщество гадает, означает ли это, что Илон Маск все-таки решит приехать в Краснодар.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, группа молодых бизнесменов из Краснодара после нескольких безуспешных попыток связаться со знаменитым миллиардером решила привлечь его внимание, арендовав билборд неподалеку от офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе. На плакате латинскими буквами написана русская фраза «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-код промостраницы форума.

www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Кроме того, они выложили в сеть видеоклип под названием «Хор российских предпринимателей имени Илона Маска», в котором на мелодию песни «Крылатые качели» на английском языке пригласили изобретателя на свое мероприятие.