Серьезное возгорание произошло у Троице-Сергиевой Лавры в Подмосковье ночью 19 октября. По словам очевидцев, вспыхнули сувенирные лавки у храма.

Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

В настоящий момент неизвестна площадь возгорания и масштаб инцидента.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.