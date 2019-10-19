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  4. Серьезный пожар произошел у Троице-Сергиевой Лавры — видео

Серьезный пожар произошел у Троице-Сергиевой Лавры — видео

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По словам очевидцев, сгорели сувенирные лавки, где продавалась сувенирная продукция.

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Фото, видео: ТАСС/Саяпин Владимир, Instagram @felitsynmikhail

Серьезное возгорание произошло у Троице-Сергиевой Лавры в Подмосковье ночью 19 октября. По словам очевидцев, вспыхнули сувенирные лавки у храма.

Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

В настоящий момент неизвестна площадь возгорания и масштаб инцидента.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар с коммерческого здания в Пятигорске перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

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