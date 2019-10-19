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Туристы назвали страны с удивительно низкими ценами

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На первом месте среди самых бюджетных мест для путешествий оказалась Чехия.

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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, /Frank May, /ZEUS, /Новодережкин Антон, /Шарифулин Валерий

Туристы назвали страны, путешествие в которые обошлось им дешевле, чем они рассчитывали. Интернет-опрос провели эксперты сервиса Aviasales среди десяти тысяч пользователей, предпочитающих путешествовать самостоятельно.

Как сообщают «Известия», 23% путешественников самой бюджетной назвали поездку в Чехию по сравнению с московскими цены в Праге показались им чуть ли не вдвое ниже. 17% участников опроса назвали выгодным отдых в Венгрии, где дешевая еда и развлечения, а кроме того перелет в эту страну тоже стоит недорого.

На третьем месте рейтинга оказалась Сербия — ее назвали 15% туристов, отметив низкие цены на общественный транспорт, и недорогой общепит — пообедать в кафе можно всего за 200 рублей. В пятерку попали также Испания и Вьетнам. Популярная у россиян Турция заняла только десятое место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие страны чаще всего ездили в отпуск россияне в 2019 году.

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