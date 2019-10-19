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  4. Фото: Мария Порошина опубликовала фото с дочками и единственным сыном

Фото: Мария Порошина опубликовала фото с дочками и единственным сыном

, 8:26 Фото 343

В январе маленькому Андрею исполнится год.

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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

За жизнью актрисы и многодетной мамы Марии Порошиной поклонники с большим интересом следят в социальных сетях. Семейными снимками, правда, артистка балует подписчиков нечасто, поэтому каждый такой кадр вызывает ажиотаж. Однако в этот раз фото досуга Порошиной с детьми привлекло особенное внимание — ведь это первый раз, когда звезда показала своего младшего сына.

На фотографии Мария проводит время со средними дочками и малышом. Актриса и девочки лежат на полу в детской — под спиной у Порошиной развивающий коврик-паззл, а за головами участниц кадра разложена игрушечная палатка. На ногах у женщины стоит малыш в полосатом костюме, которого артистка придерживает руками, передает Teleprogramma.pro.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Стоит отметить, что у Марии Порошиной пятеро детей. Единственного сына артистка родила в январе 2019 года, мальчика назвали Андреем. Однако кто стал отцом наследника актрисы, до сих пор неизвестно — личность мужчины Мария предпочитает держать в секрете. Как ранее писал 5-tv.ru, актер Илья Древнов заверил публику, что не имеет никакого отношения к мальчику, несмотря на то, что Мария забеременела еще до официального расторжения брака.

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