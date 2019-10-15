Экс-супруг Марии Порошиной Илья Древнов отрекся от ее последнего ребенка

Илья Древнов впервые рассказал о разводе с бывшей женой — звездой экрана Марией Порошиной и ее последнем ребенке, передает издание «Дни.ру». Разведенные супруги избегают разговоров на эту тему. Актер сделал исключение лишь для телеведущего Бориса Корчевникова.

Знаменитости прожили вместе 17 лет. К свадьбе у актрисы уже была дочь Полина от первого мужа Гоши Гуценко. В браке с Древновым она родила еще троих: Серафиму, Аграфену и Глафиру.

В начале 2019 года на свет появился пятый ребенок Порошиной — сын Андрей. Однако примерно за полгода до его рождения знаменитость расторгла брак с Древновым. О бывшем муже она говорит неохотно, и актер до недавнего времени отвечал ей тем же.

В программе Корчевникова артист признался, что инициатором разрыва была Мария. На вопрос ведущего, стоит ли его поздравлять с рождением сына, Илья Древнов ответил отрицательно.

«Это не мой ребенок. Без комментариев», — сказал герой передачи.

Гость упомянул, что остался в дружеских отношениях с Марией Порошиной и активно участвует в воспитании общих дочерей. Имя отца ее сына актриса до сих пор держит в тайне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина покрасовалась в ярком образе.