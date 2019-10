«Было очень трудно»: Меган Маркл расскажет о материнстве в документальном фильме

Накануне выхода документального фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие», который порадует зрителей уже в это воскресенье, 20 октября, герцогиня Сассекская дала откровенное интервью. В беседе с ведущим телеканала ITV News Томом Брэдби королевская особа пожаловалась, что во время ее беременности британские СМИ часто писали негативные материалы о ней.

« Любая женщина, особенно беременная, очень уязвима — поэтому это было очень трудно. Потом, когда появляется ребенок, для женщины это уже слишком », — поделилась Меган.

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF