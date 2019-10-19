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  4. Фото: Джим Керри расстался с актрисой, младше него на 22 года

Фото: Джим Керри расстался с актрисой, младше него на 22 года

, 9:40 Фото 123

Звезда Голливуда встречался с Джинджер Гонзага несколько месяцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Hubert Boesl, AdMedia, HFPA

Поклонницы Джима Керри ликуют — сердце голливудского актера снова свободно! Артист и его последняя пассия Джинджер Гонзага заявили о завершении романа. Информация появилась у американского издания Fox News.

Пара пробыла вместе совсем недолго — 57-летний актер и его 35-летняя коллега по цеху встречались меньше года. Керри и Гонзага познакомились на съемках сериала «Умираю со смеху», продюсером которого выступил Джим. О романе стало известно, когда влюбленные вместе появились на церемонии «Золотой глобус». Позднее артисты вместе играли в сериале «Шучу» — во время совместной работы с Гонзага Джим Керри впервые в своей карьере снялся в эротической сцене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джим Керри сыграл главного злодея в фильме о ежике Сонике.

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