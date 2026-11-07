«Взаимное влечение»: Дакота Джонсон и рэпер MGK уехали с вечеринки на одной машине

Daily Mail: Дакота Джонсон и Machine Gun Kelly посетили вечеринку вместе

Актриса Дакота Джонсон и рэпер Machine Gun Kelly MGK покинули мероприятие в Лос-Анджелесе практически одновременно и уехали на одном автомобиле, что вновь подогрело слухи об их романе.

Как сообщает Daily Mail, 37-летняя Дакота Джонсон и 36-летний Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) посетили эксклюзивную вечеринку модного бренда Khaite. Актриса выбрала черное худи на молнии, короткую юбку с кружевной отделкой и сапоги до колен, а на плече несла маленькую кожаную сумку. Музыкант же оделся в зеленую атласную куртку и частично скрыл лицо красной банданой.

По данным издания, знаменитости покинули мероприятие с разницей в несколько минут, после чего сели в один автомобиль.

Инсайдеры сообщают, что между звездами вспыхнула настоящая химия, а Daily Mail и вовсе сорвал куш, заявив, что Джонсон назвала интимную жизнь с рэпером лучшей в своей биографии. Сами звезды пока не дают официальных комментариев.

Слухи об их романе поползли в сентябре, после того как пару заметили крадущейся к квартире певицы Тейлор Свифт в Нью-Йорке (Дакота пришла первой, MGK — через полчаса). Скорее всего, судьбоносное знакомство произошло на свадьбе Свифт и Келси в июле. До этого актриса восемь лет встречалась с Крисом Мартином, а MGK с переменным успехом строил отношения с Меган Фокс.

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