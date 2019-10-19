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В МВД прокомментировали нападение на сотрудника полиции в столичном метро

, 11:00 95

Сотрудник полиции был ранен в ходе задержания мужчины без определенного места жительства в переходе станции метро «Савеловская» в Москве.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

В МВД прокомментировали нападение бездомного на сотрудника полиции в столичной подземке.

Инцидент произошел в переходе станции метро «Савеловская», в момент задержания полицейскими мужчины без определенного места жительства.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГУ МВД, злоумышленник 1991 года рождения с ножом набросился на сотрудника правоохранительных органов. По данным 5-tv.ru, нападавшему удалось ранить полицейского в грудь, в тот момент когда правоохранитель вместе с коллегами пытался задержать его.

«Пострадавший старший сержант полиции с предварительным диагнозом — проникающее ранение в грудь, госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Нападавший задержан, его доставили в отделение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бездомный мужчина напал с ножом на полицейского в столичном метро.

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