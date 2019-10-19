  1. Пятый канал
  4. 15 человек погибли и 13 пропали без вести при прорыве дамбы под Красноярском

15 человек погибли и 13 пропали без вести при прорыве дамбы под Красноярском

, 11:03 Срочная новость 133

Поступили новые данные по погибшим и пропавшим без вести в результате ЧП, произошедшего в субботу, 19 октября, в 2.00 по московскому времени на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

По уточненным данным, в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 15 человек, 13 — пропали без вести. Еще 44 человека— получили травмы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

12:21
«Дэнсер»: Гагарина показала забавную разминку перед концертом
11:55
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:51
Пропавший без вести при пожаре в жилом доме в Ростове найден живым
11:41
Российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии
11:32
Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
11:21
На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

Сейчас читают

Стало известно, кому принадлежал рудник в Красноярском крае, где прорвало дамбу
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев