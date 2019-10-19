15 человек погибли и 13 пропали без вести при прорыве дамбы под Красноярском

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Поступили новые данные по погибшим и пропавшим без вести в результате ЧП, произошедшего в субботу, 19 октября, в 2.00 по московскому времени на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

По уточненным данным, в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 15 человек, 13 — пропали без вести. Еще 44 человека— получили травмы.

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