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«На ощупь я значительно моложе!»: Рубцова без макияжа пошутила над собой

, 12:38 Фото 118

Актриса, прославившаяся благодаря сериалу «СашаТаня», показала поклонниками «естественное» фото.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова порадовала поклонников естественностью и непосредственностью. В Instagram актриса выложила фото без макияжа и непринужденно пошутила над собой.

Сейчас Рубцова находится в Сочи. Звезда поделилась фото с балкона гостиничного номера. В кадре Валентина позирует в темно-синем топе бельевого типа. Однако главная изюминка снимка в отсутствии на лице актрисы какого-либо макияжа. Вероятно, предвидев, что не все комментарии пользователей под фото в естественном образе могут быть положительными, артистка подшутила над собой в тексте публикации.

«На ощупь я значительно моложе!» — заверила юзеров Валентина Рубцова.

Instagram @yalav

Однако поклонники актрисы разразились хвалебными комментариями, невзирая на отсутствие «боевой раскраски» на лице звезды.

«Вы моя красоточка, обожаю Вас»;

«Люблю тебя, Валечка. Ты красивее всех»;

«Классная»;

«А как бы вас пощупать, что бы убедиться?!» — осмелился поинтерсоваться один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на время отдыха от макияжа отказалась и модель Дарья Клюкина.

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