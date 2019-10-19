«На ощупь я значительно моложе!»: Рубцова без макияжа пошутила над собой

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова порадовала поклонников естественностью и непосредственностью. В Instagram актриса выложила фото без макияжа и непринужденно пошутила над собой.
Сейчас Рубцова находится в Сочи. Звезда поделилась фото с балкона гостиничного номера. В кадре Валентина позирует в темно-синем топе бельевого типа. Однако главная изюминка снимка в отсутствии на лице актрисы какого-либо макияжа. Вероятно, предвидев, что не все комментарии пользователей под фото в естественном образе могут быть положительными, артистка подшутила над собой в тексте публикации.
«На ощупь я значительно моложе!» — заверила юзеров Валентина Рубцова.
Однако поклонники актрисы разразились хвалебными комментариями, невзирая на отсутствие «боевой раскраски» на лице звезды.
«Вы моя красоточка, обожаю Вас»;
«Люблю тебя, Валечка. Ты красивее всех»;
«Классная»;
«А как бы вас пощупать, что бы убедиться?!» — осмелился поинтерсоваться один из юзеров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на время отдыха от макияжа отказалась и модель Дарья Клюкина.