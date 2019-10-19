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  4. «Может психануть?»: Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически

«Может психануть?»: Нонна Гришаева напугала фанатов фразой о смене прически

, 13:44 Фото 69

Популярная актриса хотела пошутить, но поклонники восприняли ее юмор слишком серьезно.

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Фото, видео: Instagram @grishaevanonna

Нонна Гришаева задумалась о радикальной смене имиджа. Озвучив свои мысли в социальной сети, актриса не на шутку перепугала поклонников.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр из программы «100янов шоу» — на снимке Нонна сидит за высоким столом в полосатом костюме и розовых будуарных тапочках. Однако внимание аудитории Гришаева привлекает к прическе — на артистке белокурый парик.

«Я вот думаю, может психануть и перекраситься в блондинку?» — задается она вопросом в публикации.

Instagram @grishaevanonna

Идея любимой актрисы вызвала у поклонников бурную реакцию — в то время как часть фолловеров заявила о готовности поддержать любое решение Нонны, большинство пришло в ужас от подобной перспективы.

«Не надо, Нонна!»

«Ни в коем случае!»

«Нонна, вы что?! Зачем? Поберегите природную красоту!» — бросились отговаривать пользователи.

Юзеры настолько активно принялись обсуждать задумку звезды, что Гришаевой пришлось вмешаться в дискуссию и объяснить, что вопрос был шуточным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нонна Гришаева поделилась архивным снимком со свадьбы.

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