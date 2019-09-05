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  4. Нонна Гришаева поделилась архивным снимком со свадьбы

Нонна Гришаева поделилась архивным снимком со свадьбы

, 15:54 442

Артистка и ее супруг Александр Нестеров отметили кружевную свадьбу.

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Фото, видео : Instagram @grishaevanonna

Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась в своем Instagram-аккаунте редким архивным снимком с супругом Александром Нестеровым.

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На фото молодой человек стоит в элегантном белом костюме, а к нему нежно прижимается Нонна в кружевном белом платье. Снимок сделан в Праге. 5 сентября пара отметила кружевную свадьбу.

«13 лет назад», — лаконично подписала фото Гришаева.

Instagram @grishaevanonna

Поклонники поздравили Нонну и Александра с годовщиной и оставили им пожелания в комментариях.

«Вообще не меняешься! Красавица»

«Просто дети на фото, поздравляю!»

«Долгих лет жизни в любви и взаимопонимании!»

«Ой, какие хорошенькие», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном.

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