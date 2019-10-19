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«Австралийская Кардашьян» похвасталась пышной грудью в откровенном наряде

, 14:33 Фото 485

Блогер опубликовала в сторис в Instagram довольно пикантный снимок, на котором продемонстрировала свои выдающиеся достоинства в одежде с крайне глубоким вырезом.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Австралийская блогер, известная в Instagram под ником Holly-Daze Coffey, взбудоражила мужскую половину человечества, опубликовав в сторис довольно пикантный снимок. Девушка, заслужившая славу «австралийской Кардашьян», благодаря своим пышным формам, продолжает приковывать внимание к своему «аппетитному» телу, примеряя сексуальные наряды.

На этой раз серферша продемонстрировала свои достоинства в одежде с крайне глубоким декольте. «Австралийская Кардашьян» примерила платье с цветочном принтом и сделала в нем несколько фотографий, которыми поделилась в профиле. А вот самый соблазнительный снимок девушка выложила в сторис, не оставив шанса представителям противоположного пола устоять перед своей красотой.

К слову, с каждым днем у блондинки набирается все больше и больше подписчиков в Instagram с разных уголков планеты. Безупречная фигура и пышный бюст принесли ей любовь уже почти миллиона фанатов.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «австралийская Кардашьян» порадовала поклонников горячим фото в одних стрингах.

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