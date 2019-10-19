Фото пятилетней девочки из России, погибшей на курорте в Турции

В сети появились фотографии пятилетней девочки, скончавшейся в турецком городе Кемер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, девочка вместе с родителями и старшим братом отправилась на прогулку на элетровелосипедах. В какой-то момент отец малышки не справился с управлением транспортным средством, в результате чего ребенок упал с велосипеда и получил многочисленные травмы.

ВКонтакте / Екатерина Сугробова

Проезжающий водитель доставил девочку и пострадавших родственников в городскую больницу. Однако медперсоналу не удалось спасти жизнь ребенку. Малышка скончалась в реанимационном отделении. Остальные члены семьи получили лишь незначительные травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пятилетняя девочка из России погибла в Турции.