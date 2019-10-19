«Жар-птица»: Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой

Кристина Орбакайте в очередной раз восхитила своих поклонников чувством стиля. На своей странице в Instagram звезда похвасталась новым нарядом.

В ролике, который певица опубликовала в социальной сети, она прохаживается вдоль лестницы. На Орбакайте черное облегающее платье в пол с изображением красного китайского дракона по всей длине и свободными рукавами. Дополняет образ изысканная лаконичная прическа — высокий пучок с двумя свободными прядями. Артистка призналась в публикации, что сегодня у нее «настроение — fashion». Поклонники выбор наряда полностью поддержали.

«Жар-птица!»

«Разве можно быть еще роскошнее?» — восхищены фолловеры.

Кроме того, пользователи отметили, что в таком образе Орбакайте очень похожа на свою мать — Аллу Пугачеву.

«Просто копия мамы!»

«Вылитая Алла Борисовна», — комментируют они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из модных образов Кристины Орбакайте сравнили со стилем Людмилы Гурченко.