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  4. «Жар-птица»: Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой

«Жар-птица»: Орбакайте в платье-кимоно сравнили с молодой Пугачевой

, 16:29 Видео 71

Певица на своей странице в Instagram похвасталась новым нарядом в восточном стиле.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте в очередной раз восхитила своих поклонников чувством стиля. На своей странице в Instagram звезда похвасталась новым нарядом.

В ролике, который певица опубликовала в социальной сети, она прохаживается вдоль лестницы. На Орбакайте черное облегающее платье в пол с изображением красного китайского дракона по всей длине и свободными рукавами. Дополняет образ изысканная лаконичная прическа — высокий пучок с двумя свободными прядями. Артистка призналась в публикации, что сегодня у нее «настроение — fashion». Поклонники выбор наряда полностью поддержали.

«Жар-птица!»

«Разве можно быть еще роскошнее?» — восхищены фолловеры.

Кроме того, пользователи отметили, что в таком образе Орбакайте очень похожа на свою мать — Аллу Пугачеву.

«Просто копия мамы!»

«Вылитая Алла Борисовна», — комментируют они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из модных образов Кристины Орбакайте сравнили со стилем Людмилы Гурченко.

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