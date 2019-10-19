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  4. Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева на ринге

Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева на ринге

, 17:59 21

Российский боксер стал обладателем чемпионского титула по версии IBF и WBC в полутяжелом весе.

Фото: Instagram @arturbeterbiev

После громкой победы россиянина Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком организаторы назвали имя нового соперника 34-летнего российского бойца. По словам промоутера Боба Арума, он встретится на ринге с китайским боксером по имени Мэн Фаньлун.

Российский боксер Артур Бетербиев — обладатель чемпионского титула по версии IBF и WBC в полутяжелом весе. В спортивной карьере бойца 15 боев, из которых он не проиграл ни одного.

31-летний Мэн Фаньлун провел на ринге 16 встреч. На счету китайского бойца также нет поражений.

Бой Бетербиева и Фаньлуна планируют провести в Китае в начале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC.

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