Стал известен следующий соперник Артура Бетербиева на ринге

После громкой победы россиянина Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком организаторы назвали имя нового соперника 34-летнего российского бойца. По словам промоутера Боба Арума, он встретится на ринге с китайским боксером по имени Мэн Фаньлун.

Российский боксер Артур Бетербиев — обладатель чемпионского титула по версии IBF и WBC в полутяжелом весе. В спортивной карьере бойца 15 боев, из которых он не проиграл ни одного.

31-летний Мэн Фаньлун провел на ринге 16 встреч. На счету китайского бойца также нет поражений.

Бой Бетербиева и Фаньлуна планируют провести в Китае в начале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC.