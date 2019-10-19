Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом по версиям IBF и WBC

Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировалт Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона по версии IBF и WBC в полутяжелом весе.

По результатам встречи Бетербиев завоевал звание чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации — IBF — у Артура уже был, во время боя с Гвоздиком российский спортсмен подтвердил его.

Примечательно, что Бетербиев стал четвертым в истории боксером из РФ, которому удалось одновременно завоевать оба звания. До него подобного успеха добивались только Денис Лебедев, Сергей Ковалев и Константин Цзю.

Победоносный для российского боксера поединок прошел в США 19 октября. Бой длился 12 раундов. Это 15 победа 34-летнего россиянина — из 15 боев он не проиграл ни одного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянка Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в категории до 48 кг.