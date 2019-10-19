Карельский полицейский погиб от рук коллег на учебе в Нальчике

Слушатель Северо-Кавказского Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике скончался в результате драки на территории вуза. Как сообщает в субботу, 19 октября, пресс-служба СКР РФ по Кабардино-Балкарии, между учащимися произошла потасовка, переросшая в драку.
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Погибший слушатель был жителем Карелии. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», а все причастные к произошедшему лица установлены, отметили в ведомстве.
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