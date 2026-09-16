Обещали солнце, а пошел дождь: почему прогнозы погоды бывают неточными

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Даже небольшая погрешность в расчетах может изменить ожидаемую картину.

Почему спрогнозировать погоду точно невозможно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Прогноз погоды может быть неточным из-за сложности атмосферы

Даже если прогноз обещает ясное небо и отсутствие осадков, в реальности погода может измениться. Причина в том, что атмосфера — сложная система, на которую влияет множество факторов. Метеорологи рассчитывают прогнозы с помощью физических моделей, но получить абсолютно точный результат невозможно. Об этом сообщило URA.RU.

Атмосфера представляет собой газовую оболочку Земли, в которой постоянно перемещаются воздушные массы, перенося тепло и влагу. Именно в нижних слоях атмосферы формируются привычные погодные явления: дождь, снег, ветер, облачность и перепады температуры.

На состояние погоды одновременно влияют давление, температура воздуха, движение воздушных потоков и количество влаги. Изменение одного параметра может повлечь за собой цепочку новых процессов и изменить ожидаемый сценарий.

Главная сложность для прогнозирования заключается в том, что атмосфера относится к хаотичным системам. Она очень чувствительна к исходным данным: даже небольшая ошибка при определении текущего состояния воздуха со временем может привести к значительным расхождениям в расчетах.

Этот принцип часто объясняют с помощью «эффекта бабочки»: небольшое изменение условий в одной точке системы способно повлиять на ее дальнейшее развитие. В случае с погодой даже незначительная разница в расчетах температуры или давления может изменить направление воздушных потоков и вероятность осадков.

Еще одна проблема связана с невозможностью полностью измерить состояние атмосферы. Ученые получают данные с метеостанций, спутников и радаров, однако наблюдения охватывают не все участки планеты одинаково хорошо. Особенно сложно получать точную информацию над океанами и в удаленных регионах.

Кроме того, некоторые процессы невозможно полностью описать даже в современных моделях. Например, образование отдельных облаков, грозовых ячеек и зон сильной турбулентности приходится рассчитывать с определенными приближениями.

Точнее всего обычно прогнозируется температура воздуха. А вот осадки предсказать сложнее: дождь или снег могут иметь локальный характер. Ливень способен пройти над одним районом, оставив соседнюю территорию сухой.

Поэтому указание в прогнозе времени дождя не стоит воспринимать как точное расписание. Это наиболее вероятный сценарий, рассчитанный для определенной территории с учетом имеющихся данных.

Современная метеорология позволяет достаточно хорошо оценивать развитие погодных процессов, особенно на коротких промежутках времени. Однако из-за сложности атмосферы, ограниченности измерений и возможных погрешностей моделей стопроцентно точного прогноза получить невозможно.

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