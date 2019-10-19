«Не хочу, чтобы у детей была мать-старуха»: Ивлеева о том, почему не хочет заводить детей

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram «сочный» снимок, на котором позирует в образе голливудской кинодивы. Телеведущая на фото красуется в белом пеньюаре, увешанная драгоценностями, со стильной укладкой, алым маникюром и хрустальным бокалом шампанского в руках.

Обычно подобные сексуальные фотографии Насти Ивлеевой вызывают у поклонников только одну реакцию — желание осыпать кумира тысячами лестных комплиментов в комментариях. Однако на этот раз что-то пошло не так, и девушке напомнили о ее возрасте. Один из фанатов вообще намекнул звезде на то, что она уже «старородящая».

«Настя, рожать собираешься? Уже ведь не молодая!» — заявил подписчик.

28-летняя Настя Ивлеева не отнеслась к сообщениям о «преклонном» возрасте серьезно и, в свойственной ей саркастичной манере, ответила злопыхателю.

«Уже нет, наверное. Не хочу, чтобы у детей была мать-старуха», — шутливо написала знаменитость.

Instagram @_agentgirl_

Больше поклонники Насти Ивлеевой не решались поднимать вопрос о деторождении. Фанаты лишь похвалили любимицу за прекрасный снимок и ее потрясающие внешние данные.

«Вау, нереальная!»

«Красотка невероятная!»

«Королева!» — оставили теплые слова пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Ивлеева раскрыла детали своей тайной свадьбы с Элджеем.