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  4. Ивлеева раскрыла детали своей тайной свадьбы с Элджеем

Ивлеева раскрыла детали своей тайной свадьбы с Элджеем

, 5:29 104

Видеоблогер сказала, что рэпер окончательно «испортил» ей 8 марта.

Фото: Instagram @_agentgirl_

Популярная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева в эфире одного из федеральных каналов раскрыла детали своей тайной свадьбы с рэпером Элджеем. О том, что пара официально стала мужем и женой публика узнала в начале сентября, когда молодые уже наслаждались медовым месяцем — в Instagram Анастасии появилось фото музыканта с подписью «муж».

По признанию Ивлеевой, предложение руки и сердца Элджей неожиданно сделал в день ее рождения — 8 марта, чем окончательно испортил ей этот день. Ей ведь и так приходилось всю жизнь совмещать два праздника, а теперь придется отмечать сразу три события.

На церемонию бракосочетания невеста пришла в толстовке, спортивных штанах и кроссовках. После того как без лишних глаз расписались в ЗАГСе, новобрачные вернулись домой, выпили вина и легли спать. По словам Насти, друзья на такую секретность не обиделись.

«Мы не те люди, которые создают из этого мероприятие с гостями, тостами, криками горько», — приводит слова телеведущей Teleprogramma.pro.

Зато свадебное путешествие и медовый месяц, по ее словам, были самые что ни на есть настоящие и длились, как и полагается, почти месяц.

На вопрос, что изменилось после появления штампа в паспорте, Ивлеева призналась, что ощущать себя женой приятно. А кроме того, она теперь носит 18 карат на пальце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева вошла в шорт-лист телевизионной премии ТЭФИ-2019 причем сразу в двух номинациях.

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