В Москве произошла стрельба возле дома по адресу Чертановская 54 в Южном Чертаново. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным нападавший и пострадавший являются уроженцами одной из южных республик. Жертва нападения получила множественные ранения. Подробности уточняются.
Мужчину расстреляли у подъезда одного из домов на юге Москвы
Сегодня, 20:02 Происшествия Срочная новость 122
По предварительным данным, стрелявший задержан.
Фото: www.globallookpress.com
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