Мужчину расстреляли у подъезда одного из домов на юге Москвы

В Москве произошла стрельба возле дома по адресу Чертановская 54 в Южном Чертаново. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным нападавший и пострадавший являются уроженцами одной из южных республик. Жертва нападения получила множественные ранения. Подробности уточняются.