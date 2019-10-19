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  4. Мужчину расстреляли у подъезда одного из домов на юге Москвы

Мужчину расстреляли у подъезда одного из домов на юге Москвы

, 20:02 Срочная новость 122

По предварительным данным, стрелявший задержан.

Фото: www.globallookpress.com

В Москве произошла стрельба возле дома по адресу Чертановская 54 в Южном Чертаново. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным нападавший и пострадавший являются уроженцами одной из южных республик. Жертва нападения получила множественные ранения. Подробности уточняются.

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